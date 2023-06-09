Беляева (Седова) Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1833
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Беляев Яков Прохорович
Рождение ребёнка
29.07.1844
Дочь: Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Беляев Яков Прохорович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно