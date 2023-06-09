Беляева (Седова) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Седова) Татьяна Иванова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1833

Муж: Беляев Яков Прохорович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Беляев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Яков Прохорович

Рождение ребёнка
29.07.1844

Дочь: Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Беляев Яков Прохорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно