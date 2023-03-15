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Фроликов Гавриил Власов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Фроликов Влас Семенов

Мать: Фроликова Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Фроликов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Фроликова Наталья Федорова

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Наталья Гаврилова

Мать ребёнка: Фроликова Наталья Федорова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Фроликов Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Фроликова Наталья Федорова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Фроликов Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Фроликова Наталья Федорова

Рождение ребёнка
16.08.1875

Дочь: Васса Гаврилова

Мать ребёнка: Фроликова Наталья Федорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фроликова Наталья Федорова

Смерть
Неизвестно