Фроликов Гавриил Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Фроликов Влас Семенов
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Фроликова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Наталья Гаврилова
Мать ребёнка: Фроликова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Фроликов Алексей Гаврилов
Мать ребёнка: Фроликова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Фроликова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
16.08.1875
Дочь: Васса Гаврилова
Мать ребёнка: Фроликова Наталья Федорова
Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно