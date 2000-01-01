Акилина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Матвеева

Акилина Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1820

Отец: Матвей Флоров

Мать: Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close