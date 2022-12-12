Алимова Варвара Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1890
Отец ребёнка: Алимов Федор Кириллович
Рождение ребёнка
15.07.1900
Отец ребёнка: Алимов Федор Кириллович
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Алимов Федор Кириллович
Рождение ребёнка
17.03.1908
Дочь: Дария Федоровна
Отец ребёнка: Алимов Федор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно