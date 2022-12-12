Алимова Варвара Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Варвара Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1890

Сын: Алимов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Алимов Федор Кириллович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1900

Сын: Алимов Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Алимов Федор Кириллович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Алимов Федор Кириллович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1908

Дочь: Дария Федоровна

Отец ребёнка: Алимов Федор Кириллович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Федор Кириллович

Смерть
Неизвестно
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