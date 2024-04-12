Пашин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашин Николай Егорович

Место рождения

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Ласьва, Краснокамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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