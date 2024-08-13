Кудоярова (Шкатова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудоярова (Шкатова) Анна Петровна

Кудоярова (Шкатова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кудояров Петр Тихонович

Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1863

Дочь: (Кудоярова) Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1864

Дочь: Кудоярова (Кудоярова) Параскева Тихоновна

Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1866

Дочь: Кудоярова (Кудоярова) Акилина Тихоновна

Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1867

Дочь: Кудоярова (Кудоярова) Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1870

Сын: Кудояров Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1872

Сын: Кудояров Василий Тихонович

Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1874

Сын: Кудояров Иван Тихонович

Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.