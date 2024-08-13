Кудоярова (Шкатова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1863
Дочь: (Кудоярова) Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1864
Дочь: Кудоярова (Кудоярова) Параскева Тихоновна
Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1866
Дочь: Кудоярова (Кудоярова) Акилина Тихоновна
Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1867
Дочь: Кудоярова (Кудоярова) Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1870
Сын: Кудояров Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1872
Сын: Кудояров Василий Тихонович
Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1874
Отец ребёнка: Кудояров Тихон Иванович