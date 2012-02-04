Субботин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1967

Дата смерти

04.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1967

Отец: Субботин Иван Васильевич

Мать: Субботина Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
27.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Субботина Юлия Сергеевна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.07.1991

Дочь: Перевалова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Субботина Юлия Сергеевна

Смерть
04.02.2012
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
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