Субботин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1967
Дата смерти04.02.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1967
Рождение ребёнка
27.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
17.07.1991
Дочь: Перевалова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Субботина Юлия Сергеевна
Смерть
04.02.2012