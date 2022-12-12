Губина Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения08.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955
Отец: Губин Петр Андреевич
Место жительства
С 1955 по 1963
Место жительства
1965
Рождение ребёнка
09.03.1975
Сын: Губин Игорь
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1975
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Место жительства
2022
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край