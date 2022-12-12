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Губина Нина Петровна

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Место рождения

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

08.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955

Отец: Губин Петр Андреевич

Мать: Губина Глафира Васильевна

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1955 по 1963
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
1965
Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
09.03.1975

Сын: Губин Игорь

Отец ребёнка: не указан

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
1975
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Место жительства
2022
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
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