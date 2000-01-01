Фуртак Демьян Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуртак Демьян Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1791

Сын: Фуртак Сергей Демьянович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-PDCG https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-YZDZ
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