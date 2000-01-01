Фуртак Демьян Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1791
Мать ребёнка: Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-PDCG https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-YZDZ