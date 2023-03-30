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Федоров Юрий Васильевич
Федоров Юрий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.1986
Пол
Мужской
Отец
Федоров Василий Октябиянович
1957 г.р.
Мать
Федорова (Корнетова) Елизавета Павловна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1986
Отец:
Федоров Василий Октябиянович
Мать:
Федорова Елизавета Павловна
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