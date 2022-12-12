Соловьев Михаил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения12.11.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1881 ст.
Отец: Соловьев Евдоким Алексеевич
Мать: Матрона Феопентовна
Рождение ребёнка
20.10.1908
Сын: Соловьев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Мастрюкова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.
Дочь: Соловьева Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Мастрюкова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
04.05.1914
Сын: Соловьев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Мастрюкова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
15.09.1916
Дочь: Соловьева Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Мастрюкова Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно