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Соловьев Михаил Евдокимович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.11.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1881 ст.

Отец: Соловьев Евдоким Алексеевич

Мать: Матрона Феопентовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1908

Сын: Соловьев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Мастрюкова Дарья Федоровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.

Дочь: Соловьева Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Мастрюкова Дарья Федоровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1914

Сын: Соловьев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Мастрюкова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
15.09.1916

Дочь: Соловьева Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Мастрюкова Дарья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мастрюкова Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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