Алексеева Анна Варфоломеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Алексеев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Алексеев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Алексеев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно