Алексеева Анна Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Анна Варфоломеевна

Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Алексеев Яков Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Петр Алексеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Алексеев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Петр Алексеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно