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Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Вычислено 1860 г.р.

Муж

Вычислено 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898

Отец: Хомутов Никифор Максимович

Мать: Екатерина Гавриловна

Бракосочетание
17.05.1917 ст.

Муж: Гурьянычев Константин Иванович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-ZZMG?i=32&wc=QGFV-YLW%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888575&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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