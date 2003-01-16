Меньщикова (Устинова) Валентина Ивановна 20.09.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Меньщикова (Устинова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1957

Дата смерти

16.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1957

Отец: Устинов Иван Георгиевич

Мать: Устинова Ася Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Аркадий Викторович

Рождение ребёнка
19.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньщиков Аркадий Викторович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1982

Сын: Меньщиков Иван Аркадьевич

Отец ребёнка: Меньщиков Аркадий Викторович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1987

Сын: Меньщиков Алексей Аркадьевич

Отец ребёнка: Меньщиков Аркадий Викторович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
16.01.2003

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