Меньщикова (Устинова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1957
Дата смерти16.01.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1957
Отец: Устинов Иван Георгиевич
Мать: Устинова Ася Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меньщиков Аркадий Викторович
Рождение ребёнка
09.11.1982
Сын: Меньщиков Иван Аркадьевич
Отец ребёнка: Меньщиков Аркадий Викторович
Рождение ребёнка
01.11.1987
Сын: Меньщиков Алексей Аркадьевич
Отец ребёнка: Меньщиков Аркадий Викторович
Смерть
16.01.2003