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Ломакин Василий Петрович

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Место рождения

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ломакин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ломакина Александра Михайловна

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ломакин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ломакина Александра Михайловна

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1941

Сын: Ломакин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ломакина Александра Михайловна

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ломакина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ломакина Александра Михайловна

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Ломакина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ломакина Александра Михайловна

Титчиха, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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