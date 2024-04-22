Гоголь-Яновская (Косяровская) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1868
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
20.03.1809
Сын: Гоголь Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Сорочинцы, Миргородский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гоголь-Яновский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Трушковская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гоголь-Яновский Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гоголь-Яновский Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Быкова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.03.1825
Дочь: Головня Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1868