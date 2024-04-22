Гоголь-Яновская (Косяровская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголь-Яновская (Косяровская) Мария Ивановна

Место рождения

Яреськи, Полтавська область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Косяровский Иван Матвеевич

Мать: Косяровская Мария Ильинична

Яреськи, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.03.1809

Сын: Гоголь Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Сорочинцы, Миргородский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гоголь-Яновский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Трушковская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Гоголь-Яновский Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Кибинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гоголь-Яновский Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Кибинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Быкова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Кибинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.03.1825

Дочь: Головня Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Кибинцы, Полтавська область
Смерть
1868
Кибинцы, Полтавська область
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