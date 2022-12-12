(Шашина) Александра Михайлова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: Шашина Татьяна Якимова
Бракосочетание
27.10.1902
Муж: Иван Поликарпов
Рождение ребёнка
06.11.1903
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
Рождение ребёнка
26.01.1907
Сын: Дерябин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
Смерть
Неизвестно