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(Шашина) Александра Михайлова

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Место рождения

Чубарово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: Шашина Татьяна Якимова

Чубарово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.10.1902

Муж: Иван Поликарпов

Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Дерябин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.01.1907

Сын: Дерябин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Алексейцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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