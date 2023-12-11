(Кривонос) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кривонос) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривонос Виктор

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кира

Отец ребёнка: Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор

Отец ребёнка: Валерий

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