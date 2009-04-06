Смирнова Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.2009
Сын: Польшин Ратибор Александрович
Отец ребёнка: Польшин Александр
Рождение ребёнка
11.05.2013
Отец ребёнка: Лобачев Павел Владимирович
Рождение ребёнка
14.07.2018
Дочь: Лобачева Вера Павловна
Отец ребёнка: Лобачев Павел Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Польшин Александр
Бракосочетание
Неизвестно