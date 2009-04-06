Смирнова Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.2009

Сын: Польшин Ратибор Александрович

Отец ребёнка: Польшин Александр

Рождение ребёнка
11.05.2013

Сын: Лобачев Иван Павлович

Отец ребёнка: Лобачев Павел Владимирович

Рождение ребёнка
14.07.2018

Дочь: Лобачева Вера Павловна

Отец ребёнка: Лобачев Павел Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Польшин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Павел Владимирович

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