Чеховская (Жумикина) Фекла Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеховская (Жумикина) Фекла Хрисанфовна

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Место рождения

Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Жумикин Хрисанф Михеевич

Мать: Жумикина Наталья Матвеевна

Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Чеховский Гурий Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.12.1882

Сын: Чеховский Сергий Гурьянович

Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.09.1884

Сын: Чеховский Никита Гуриевич

Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.07.1887

Дочь: Параскева Гурьевна

Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.03.1890

Дочь: Матрона Гурьевна

Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Александра Гурьевна

Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Чеховский Георгий Гурьевич

Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.10.1896

Дочь: Пелагея Гурьевна

Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: Мария Гурьевна

Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Чеховский Иван Гурьевич

Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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