Чеховская (Жумикина) Фекла Хрисанфовна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
08.02.1881
Рождение ребёнка
05.12.1882
Сын: Чеховский Сергий Гурьянович
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Рождение ребёнка
15.09.1884
Сын: Чеховский Никита Гуриевич
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Рождение ребёнка
28.07.1887
Дочь: Параскева Гурьевна
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Рождение ребёнка
26.03.1890
Дочь: Матрона Гурьевна
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Рождение ребёнка
06.11.1892
Дочь: Александра Гурьевна
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Рождение ребёнка
19.04.1894
Сын: Чеховский Георгий Гурьевич
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Рождение ребёнка
11.10.1896
Дочь: Пелагея Гурьевна
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: Мария Гурьевна
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Рождение ребёнка
30.01.1904
Отец ребёнка: Чеховский Гурий Леонидович
Смерть
Неизвестно