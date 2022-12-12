Каракаш Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти15.08.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921
Белград, Сербия
Смерть
15.08.1937
Бухарест, Румыния