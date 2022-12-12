Каракаш Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каракаш Михаил Николаевич

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Место рождения

Широкое, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1887

Дата смерти

15.08.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Широкое, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
По 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921
Белград, Сербия
Смерть
15.08.1937
Бухарест, Румыния
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