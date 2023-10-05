Ишкина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишкин Борис Александрович

Отец ребёнка: Ишкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ишкин Александр

Смерть
Неизвестно

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