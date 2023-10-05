Ишкина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишкин Борис Александрович
Отец ребёнка: Ишкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ишкин Александр
Смерть
Неизвестно