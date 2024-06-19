Лисицына Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1965
Сын: Лисицын Александр Валентинович
Отец ребёнка: Лисицын Валентин Андреевич
Рождение ребёнка
05.12.1968
Дочь: Лазебная (Лисицына) Любовь Валентиновна
Отец ребёнка: Лисицын Валентин Андреевич