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Лисицына Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Валентин Андреевич

Рождение ребёнка
10.09.1965

Сын: Лисицын Александр Валентинович

Отец ребёнка: Лисицын Валентин Андреевич

Рождение ребёнка
05.12.1968

Дочь: Лазебная (Лисицына) Любовь Валентиновна

Отец ребёнка: Лисицын Валентин Андреевич

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