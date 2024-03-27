Мангушев Билял Шагиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангушев Билял Шагиевич

Место рождения

Нижегородская губ., Княгининский уезд, Камкинская вол

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мангушев Шагартдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангушева Зайнап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангушева Зайнап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангушева Зайнап

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мангушева Зайнап

Рождение ребёнка
15.07.1905

Сын: Мангушев Жамалетдин Билялович

Мать ребёнка: Мангушева Зайнап

Смерть
Неизвестно

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