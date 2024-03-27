Мангушев Билял Шагиевич
Место рожденияНижегородская губ., Княгининский уезд, Камкинская вол
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мангушев Шагартдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мангушева Зайнап
Рождение ребёнка
15.07.1905
Сын: Мангушев Жамалетдин Билялович
Мать ребёнка: Мангушева Зайнап
Смерть
Неизвестно