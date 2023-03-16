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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724 ст.
Сын: Порываев Дмитрей Михайлович
Отец ребёнка: Порываев Михайло Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90189
Смерть
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90189