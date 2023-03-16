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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Порываев Дмитрей Михайлович

Отец ребёнка: Порываев Михайло Савельевич

Межная, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порываев Михайло Савельевич

Межная, Сарапульский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90189
Смерть
Неизвестно
Межная, Сарапульский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90189