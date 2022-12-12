Познышева (Тимофеева) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Тимофеев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1814
Рождение ребёнка
12.02.1819
Дочь: Белова Александра Викторовна
Отец ребёнка: Познышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1829
Сын: Познышев Виктор Викторович
Отец ребёнка: Познышев Виктор Иванович
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно