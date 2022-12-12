Познышева (Тимофеева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познышева (Тимофеева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Тимофеев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1814

Муж: Познышев Виктор Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1819

Дочь: Белова Александра Викторовна

Отец ребёнка: Познышев Виктор Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1829

Сын: Познышев Виктор Викторович

Отец ребёнка: Познышев Виктор Иванович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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