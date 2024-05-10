Хейсин Абрам Пейсахович
Место рождения
Дата рождения19.01.1884 ст.
Дата смерти22.03.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1884 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
22.03.1885 ст.
Причина смерти: «От детской болезни» | В записях о рождении и смерти два разных имени - Абрам и Абель. | Возможно, у ребенка было двойное имя. | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В ... Показать все