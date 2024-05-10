Хейсин Абрам Пейсахович 19.01.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсин Абрам Пейсахович

Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

19.01.1884 ст.

Дата смерти

22.03.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1884 ст.

Отец: Хейсин Пейсах Савельевич

Мать: Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна)

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
22.03.1885 ст.
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: «От детской болезни» | В записях о рождении и смерти два разных имени - Абрам и Абель. | Возможно, у ребенка было двойное имя. | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В ... Показать все

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