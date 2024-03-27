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(Минкина) Бибисара Нурулла Кызы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

16.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888

Отец: Минкин Нурулла Фазлуллович

Мать: Бибикамал Мухаметрахим Мавляш Улынын Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
30.05.1910

Муж: Индюков Габдулла Мулла Нугман Улы

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Марзия Габдулла Кызы

Отец ребёнка: Индюков Габдулла Мулла Нугман Улы

д. Наратлы Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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