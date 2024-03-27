(Минкина) Бибисара Нурулла Кызы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения16.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
30.05.1910
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Марзия Габдулла Кызы
Отец ребёнка: Индюков Габдулла Мулла Нугман Улы
д. Наратлы Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно