Тимофеева (Емельянова) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Емельянова) Галина Степановна

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Место рождения

Кулегаш

Дата рождения

06.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1962

Отец: Емельянов Степан Емельянович

Мать: Емельянова Таисия Николаевна

Кулегаш
Рождение ребёнка
05.12.1982

Сын: Тимофеев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Захарович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1988

Сын: Тимофеев Артем Владимирович

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Захарович

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