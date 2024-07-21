Тимофеева (Емельянова) Галина Степановна
Место рожденияКулегаш
Дата рождения06.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1962
Кулегаш
Рождение ребёнка
05.12.1982
Сын: Тимофеев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Захарович
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1988
Сын: Тимофеев Артем Владимирович
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Захарович