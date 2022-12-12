Жванко Феодосий
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Жванко Селивестр
Мать: Жванко Мария
Рождение ребёнка
19.12.1912
Сын: Жванко Николай
Мать ребёнка: Жванко Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
05.08.1928
Сын: Жванко Кирилл
Мать ребёнка: Жванко Наталья Семеновна
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удаева Миланья
Мать ребёнка: Жванко Наталья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жванко Наталья Семеновна
Смерть
Неизвестно