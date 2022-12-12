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Жванко Феодосий

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Место рождения

Пески, Полтавська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Жванко Селивестр

Мать: Жванко Мария

Пески, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.12.1912

Сын: Жванко Николай

Мать ребёнка: Жванко Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
05.08.1928

Сын: Жванко Кирилл

Мать ребёнка: Жванко Наталья Семеновна

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удаева Миланья

Мать ребёнка: Жванко Наталья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жванко Наталья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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