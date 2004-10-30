Зеров Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеров Тимофей

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Место рождения

г. Кушва

Дата рождения

03.03.1887

Дата смерти

23.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1887

Отец: Зеров Леонтий Трофимович

Мать: Зерова Таисия Васильевна

г. Кушва
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мещерякова Клавдия

Мать ребёнка: Зерова Евгения

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Боброва Тамара

Мать ребёнка: Зерова Евгения

Рождение ребёнка
20.05.1918

Дочь: Яськова Мария

Мать ребёнка: Зерова Евгения

г. Лысьва Пермской обл.
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ликвинцева Маргарита

Мать ребёнка: Зерова Евгения

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Скоробогатова Людмила

Мать ребёнка: Зерова Евгения

Смерть
23.09.1965
Нижний Тагил, Россия
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