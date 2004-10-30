Зеров Тимофей
Место рожденияг. Кушва
Дата рождения03.03.1887
Дата смерти23.09.1965
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1887
Отец: Зеров Леонтий Трофимович
Мать: Зерова Таисия Васильевна
г. Кушва
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мещерякова Клавдия
Мать ребёнка: Зерова Евгения
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Боброва Тамара
Мать ребёнка: Зерова Евгения
Рождение ребёнка
20.05.1918
Дочь: Яськова Мария
Мать ребёнка: Зерова Евгения
г. Лысьва Пермской обл.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ликвинцева Маргарита
Мать ребёнка: Зерова Евгения
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Скоробогатова Людмила
Мать ребёнка: Зерова Евгения
Смерть
23.09.1965
Нижний Тагил, Россия