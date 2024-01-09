Никонова (Богданова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Богданова) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1895

Дата смерти

14.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1895

Отец: Богданов Арсентий

Мать: Богданова Елизавета

Рождение ребёнка
21.12.1923

Дочь: Валькова Инна (Октябрина)

Отец ребёнка: Никонов Семен

Рождение ребёнка
24.09.1926

Сын: Никонов Валентин

Отец ребёнка: Никонов Семен

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1929

Дочь: Виноградова Розалия

Отец ребёнка: Никонов Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Семен

Место жительства
Неизвестно
Из Тверской области (г.Калинина) в Нижний Новгород (Горький)
Смерть
14.10.1974
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