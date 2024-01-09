Никонова (Богданова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1895
Дата смерти14.10.1974
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1895
Отец: Богданов Арсентий
Мать: Богданова Елизавета
Рождение ребёнка
21.12.1923
Дочь: Валькова Инна (Октябрина)
Отец ребёнка: Никонов Семен
Рождение ребёнка
24.09.1926
Сын: Никонов Валентин
Отец ребёнка: Никонов Семен
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1929
Дочь: Виноградова Розалия
Отец ребёнка: Никонов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонов Семен
Место жительства
Неизвестно
Из Тверской области (г.Калинина) в Нижний Новгород (Горький)
Смерть
14.10.1974