Ашихмина (Кашульская) Елена Анатольевна
Место рожденияГ. Новая Каховка, Херсонская область
Дата рождения03.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1996
Дочь: Ашихмина Екатерина Владиславовна
Отец ребёнка: Ашихмин Владислав Геннадьевич
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
11.11.2007
Сын: Ашихмин Артемий Владиславович
Отец ребёнка: Ашихмин Владислав Геннадьевич
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ