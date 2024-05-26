Ашихмина (Кашульская) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Кашульская) Елена Анатольевна

Место рождения

Г. Новая Каховка, Херсонская область

Дата рождения

03.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1976

Отец: Кашульский Анатолий Николаевич

Мать: Кашульская (Кузьмина) Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Владислав Геннадьевич

Рождение ребёнка
06.12.1996

Дочь: Ашихмина Екатерина Владиславовна

Отец ребёнка: Ашихмин Владислав Геннадьевич

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
11.11.2007

Сын: Ашихмин Артемий Владиславович

Отец ребёнка: Ашихмин Владислав Геннадьевич

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

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