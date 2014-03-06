Слободчуков Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1951
Дата смерти06.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951
Рождение ребёнка
01.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.2014
Похороны
07.03.2014