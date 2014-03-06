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Слободчуков Виктор Николаевич

Место рождения

Ясеновский

Дата рождения

09.06.1951

Дата смерти

06.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951

Отец: Слободчуков Николай Васильевич

Мать: Слободчукова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Слободчукова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчукова Мария Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.2014
Похороны
07.03.2014