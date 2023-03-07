Двинянин (Осетров) Афонасий (Офонка) Федотов
Место рождениядер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1625
Отец: Двинянин (осетров) Федот (Федотко) Филатов
Мать: не указана
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646