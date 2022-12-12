Чанчина (Пережогина) Прасковья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чанчина (Пережогина) Прасковья Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чанчин Иван Васильевич

Захватаево, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чанчин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Соколово, Зональный муниципальный район, Алтайский край
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