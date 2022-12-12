Чанчина (Пережогина) Прасковья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чанчин Иван Васильевич
Захватаево, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Соколово, Зональный муниципальный район, Алтайский край