Ахмадуллин Мутык Ахметзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадуллин Мутык Ахметзянович

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Место рождения

Урсалабаш, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.10.1910

Дата смерти

18.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Урсалабаш, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1945 по 1974
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.12.1974
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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