Ахмадуллин Мутык Ахметзянович
Место рождения
Дата рождения12.10.1910
Дата смерти18.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1945 по 1974
Смерть
18.12.1974