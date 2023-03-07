Желнин Григорий Климентов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Желнин Клим Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Дочь: Девятых Матрона Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Клековкина Агафья Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756