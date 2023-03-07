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Желнин Григорий Климентов

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Желнин Клим Емельянов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Желнин Иван Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Дочь: Девятых Матрона Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Желнин Никита Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Клековкина Агафья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1756
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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