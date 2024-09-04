Бородин Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Максим Лукич
Мать: Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Бородина) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бородин Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бородин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана