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Бородин Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Максим Лукич

Мать: Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Бородина) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бородин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Бородин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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