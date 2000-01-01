Вадбольская (Княжна Волконская) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадбольская (Княжна Волконская) Марфа Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1725 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Вадбольский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вадбольский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вадбольский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вадбольский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вадбольский Иван Алексеевич

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