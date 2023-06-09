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Елизаров Иван Евстафьевич

Место рождения

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.11.1851 ст.

Дата смерти

С 1920 по 1935

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1851 ст.

Отец: Елизаров Евстафий Андреевич

Мать: Елизарова Феоктиста Васильева

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
на момент рождения деревня Крапивки называлась деревней Старые Пичингуши, приход села Средние Пичингуши Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Церковь во имя Пресвятой Троицы восприемники: господ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Елизаров Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Елизарова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1884

Сын: Елизаров Терентий Иванович

Мать ребёнка: Елизарова Евдокия Васильевна

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.

Сын: Елизаров Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Елизарова Евдокия Васильевна

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
В документах архивного фонда Нижегородской духовной консистории, в метрической книге церкви села Средние Пичингуши (приход д. Крапивка) Лукояновского уезда Нижегородской губернии за 1889 г., имеется... Показать все
Смерть
С 1920 по 1935
Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область