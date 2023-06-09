Елизаров Иван Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1851 ст.
Дата смертиС 1920 по 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
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Рождение
11.11.1851 ст.
на момент рождения деревня Крапивки называлась деревней Старые Пичингуши, приход села Средние Пичингуши Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Церковь во имя Пресвятой Троицы восприемники: господ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1880
Мать ребёнка: Елизарова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1884
Сын: Елизаров Терентий Иванович
Мать ребёнка: Елизарова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.
Мать ребёнка: Елизарова Евдокия Васильевна
В документах архивного фонда Нижегородской духовной консистории, в метрической книге церкви села Средние Пичингуши (приход д. Крапивка) Лукояновского уезда Нижегородской губернии за 1889 г., имеется... Показать все
Смерть
С 1920 по 1935