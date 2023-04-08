- (Некрасова) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- (Некрасова) Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
?.05.1950

Отец: не указан

Мать: Некрасова Афанасия Семеновна