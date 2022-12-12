Веймар Орест Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веймар Орест Эдуардович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.01.1844

Дата смерти

12.11.1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.11.1885
Карийская каторга
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