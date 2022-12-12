Узлов Самойл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Узлов Григорий Самойлович
Мать ребёнка: Узлова Лукерья
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Узлова Лукерья
Узлова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узлов Степан
Мать ребёнка: Узлова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Узлова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Узлова Лукерья
Смерть
Неизвестно