Узлов Самойл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узлов Самойл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Узлов Григорий Самойлович

Мать ребёнка: Узлова Лукерья

Рождение ребёнка
1907

Сын: Узлов Петр Самойлович

Мать ребёнка: Узлова Лукерья

Узлова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узлов Степан

Мать ребёнка: Узлова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Узлова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Узлова Лукерья

Смерть
Неизвестно
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