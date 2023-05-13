Кустанай (Жаркой) Татьяна Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустанай (Жаркой) Татьяна Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаркой Иннокентий Григорьевич

Мать: не указана