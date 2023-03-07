Берестова Евдокия Алексеева
Место рожденияпоч. Чумовка, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Чумовка, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Парасковья Федотова
Отец ребёнка: Берестов Федот Антонов
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Берестов Федот Антонов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евфросинья Федотова
Отец ребёнка: Берестов Федот Антонов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Гликерия Федотова
Отец ребёнка: Берестов Федот Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795