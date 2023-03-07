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Берестова Евдокия Алексеева

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Место рождения

поч. Чумовка, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Чумовка, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Парасковья Федотова

Отец ребёнка: Берестов Федот Антонов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Берестов Иван Федотов

Отец ребёнка: Берестов Федот Антонов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евфросинья Федотова

Отец ребёнка: Берестов Федот Антонов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Гликерия Федотова

Отец ребёнка: Берестов Федот Антонов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Федот Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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