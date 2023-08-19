Порозова Ольга Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порозова Ольга Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1972

Отец: Кононов Аркадий Михайлович

Мать: Кононова Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порозов Александр Авенирович

Рождение ребёнка
22.09.1991

Дочь: Сидорова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Порозов Александр Авенирович

Рождение ребёнка
21.12.1999

Дочь: Дернова Яна Александровна

Отец ребёнка: Порозов Александр Авенирович

Рождение ребёнка
16.07.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Порозов Александр Авенирович

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