Аюшиев Батоцырен Аюшиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1993
Сын: Аюшиев Арсалан Батоцыренович
Мать ребёнка: Аюшиева Цыцыгма Раднаевна
Рождение ребёнка
27.05.1996
Дочь: Намсараева Елена Батоцыреновна
Мать ребёнка: Аюшиева Цыцыгма Раднаевна
Рождение ребёнка
06.01.2000
Дочь: Аюшиева Сарюна Батоцыроновна
Мать ребёнка: Аюшиева Цыцыгма Раднаевна
Бракосочетание
Неизвестно