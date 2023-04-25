Аюшиев Батоцырен Аюшиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюшиев Батоцырен Аюшиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1993

Сын: Аюшиев Арсалан Батоцыренович

Мать ребёнка: Аюшиева Цыцыгма Раднаевна

Рождение ребёнка
27.05.1996

Дочь: Намсараева Елена Батоцыреновна

Мать ребёнка: Аюшиева Цыцыгма Раднаевна

Рождение ребёнка
06.01.2000

Дочь: Аюшиева Сарюна Батоцыроновна

Мать ребёнка: Аюшиева Цыцыгма Раднаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аюшиева Цыцыгма Раднаевна