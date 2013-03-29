Турчин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2013

Отец: Турчин Александр

Мать: Турчина Ирина

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