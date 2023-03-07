Пислегин Авдей Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Пислегин Анисим Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: не указана
поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: не указана
поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Кулигина Парасковья Авдеева
Мать ребёнка: не указана
поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Матрена Авдеева
Мать ребёнка: не указана
поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Марья Авдеева
Мать ребёнка: не указана
поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: не указана
поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя