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Пислегин Авдей Анисимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Пислегин Анисим Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Пислегин Трофим Авдеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Пислегин Василий Авдеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Кулигина Парасковья Авдеева

Мать ребёнка: не указана

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Матрена Авдеева

Мать ребёнка: не указана

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Марья Авдеева

Мать ребёнка: не указана

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Пислегин Леонтий Авдеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Калман, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
поч. Ореховый мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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